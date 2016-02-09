Варшава, 9 февраля, 2016, 12:42 — ИА Регнум.



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Прошедшие недавно в Польше выборы привели к победе правоконсервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС), которая теперь, по сути, имеет контроль над всеми тремя ветвями власти, чем и пытается воспользоваться, проводя целый ряд реформ. Реформа в сфере управления СМИ, в рамках которой недавно оказался заместителем руководителя «Польского радио» Марцин Паладе, — из их числа. Победа ПиС вызвала волнение и возмущение практически всей евробюрократии, выйдя за пределы сугубо польского значения. Главным конкурентом ПиС на выборах была «Гражданская платформа», тоже правая партия, но скорее правоцентристская. Среди прочего эти две партии с некоторой степенью условности можно назвать американской (ПиС) и немецкой (ГП). ПиС является проводником американского влияния и настроена весьма антинемецки и, отчасти, антиЕСовски. Попытки ПиС забрать как можно больше власти в Польше вызывают возмущение в ЕС и в первую очередь в Германии, которая обвиняет ПиС в монополизации власти и следовании путинским образцам. Это польско-германское обострение выливается на страницы прессы. Немецкие журналисты не гнушаются обвинить нынешнее руководство Польши в пророссийских маневрах и симпатиях, стремясь таким образом подорвать позиции Качиньского и его партии ПиС в польском обществе. Поляки же, ощущая «братский» нажим немцев, возмущаются. Редакция польского популярного сайта WPolityce приводит перевод избранных мест одной немецкой статьи, охарактеризовав ее направленность как «одержимость». В комментариях к статье читатели высказывают антинемецкие мысли. Не исключено, что особое раздражение у поляков вызвало сравнение польской политической жизни с российской и предположение о возможности создания ПиС пророссийкого блока, состоящего из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии.

Это граничит с одержимостью! Die Welt: «Качиньский, некоронованный правитель Польши, имеет видение государства и общества, подобное путинскому»

Качиньский вместе с его право-национальной партией мечтает о новой руководящей роли (Польши) в Европе. Выбранный им курс напоминает российский. Критики опасаются того, что Европу разделит новый железный занавес, — пишет Герхард Гнаук (Gerhard Gnauck) на страницах немецкой газеты Die Welt. По мнению Гнаука отношение ПиС к европейской интеграции является «двойственным».

"С какого-то момента польские СМИ задаются вопросом, не дойдет ли по образцу Венгрии Виктора Орбана до сближения Польши с авторитарно управляемой Россией? Главы Министерств иностранных дел обеих стран подают сигналы, свидетельствующие о готовности к сотрудничеству. А некоторые в России не могут даже дождаться возвращения Польши на Восток. Один из российских политологов писал в газете «Известия», что Польша и Россия имеют общую миссию, а именно, отстаивать христианские ценности в Европе, перед Брюсселем», — убеждает Гнаук. По его мнению, сближение с Россией объясняется тем, что Ярослав Качиньский — «некоронованный правитель Польши имеет концепцию государства и общества аналогичную той, что у Владимира Путина».

«Он ставит на централизацию власти. Он хочет укрепить, основываясь на гордости от собственной истории, национальную общность. Демонстративно подчеркивает свою близость к Костёлу и слабое понимание мыслящих иначе. Свободу, мультикультурализм и гомосексуальные браки отвергает как элементы западного упадка», — добавляет корреспондент Die Welt по Восточной Европе. Гнаук приводит затем высказывание Славомира Сераковского, который заявил, что «ПиС — русская партия в Польше» и что вместе с поворотом в направлении Москвы новый железный занавес может разделить Европу, в которой будет создан новый пророссийский блок, состоящий из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии.

Гнаук не согласен, однако, с этой оценкой. По его мнению, Польша и Россия имеют слишком противоречащие интересы, а «перезагрузка» с Россией «закончилась катастрофой в Смоленске». «Должно было бы случиться «чудо под Вислой», чтобы поляки и русские сблизились друг с другом. Скептическое отношение к демократии западного образца не означает автоматического создания союза», — считает журналист Die Welt. Согласно Гнауку, Польша превратится — в случае чего — во вторую Турцию, с которой она разделяет сильные негативные чувства в отношении Германии: «Ощущение плохого взаимопонимания, к тому же комплекс неполноценности при одновременном восхищении», — утверждает Гнаук.