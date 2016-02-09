Санкт-Петербург, 9 февраля, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Сергей Эмдин оставил пост генерального директора ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей компании аэропорта «Пулково», который он занимал с 1 апреля 2010 года. Новым генеральным директором компании решением совета директоров назначен Сергей Фурс, c 2010 года являвшийся директором ВВСС по снабжению, а в прошлом — военным ракетчиком. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 февраля, в пресс-службе ВВСС.

ООО «ВВСС» Сергей Фурс

Как отмечается, под руководством Сергея Эмдина пассажиропоток аэропорта с 2010 г. по 2015 г. увеличился вдвое, а выручка компании за указанный период возросла более чем в два раза и по итогам 2015 года приблизилась к 14 млрд рублей. В результате реализации первой очереди проекта реконструкции аэропорта создан новый централизованный пассажирский терминал пропускной способностью 18 млн пассажиров в год.

«Сергей Эмдин продолжит работать на руководящих позициях в группе ВТБ и войдет в состав совета директоров ВВСС», — говорится в сообщении управляющей компании.

«Уход с поста генерального директора — это собственное решение Сергея Владимировича Эмдина», — отметил источник в ВВСС.

Новый руководитель «Пулково» Сергей Фурс родился в 1970 году в Брянской области, в 1992 году окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения, а в 2001 г. — Государственный университет управления в Москве.

В 1992—1995 гг. служил в вооруженных силах РФ. В 1995—2000 гг. работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. С 2001 по 2006 гг. занимал руководящие позиции в компаниях группы «Северсталь», затем работал директором по управлению активами ОАО «Кировский завод».

Как отмечается, Сергей Фурс принимал участие в проекте создания системы легкорельсового транспорта в Санкт-Петербурге в качестве заместителя генерального директора ОАО «Надземный экспресс». До прихода в «Пулково» занимал пост коммерческого директора ОАО «УК АГРО-Инвест». С апреля 2010 г. являлся директором по снабжению ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Добавим, что в 2015 году общий пассажиропоток в «Пулково» снизился до 13,5 млн человек, что связано с общей экономической ситуацией в России. При этом снижение произошло на международных линиях, а внутренний пассажиропоток увеличился. В 2015 году аэропорт продолжил работу по привлечению новых авиакомпаний и развитию маршрутной сети. В общей сложности маршрутная сеть аэропорта в 2015 году включала 151 направление, регулярные перелеты из «Пулково» выполняли 68 авиаперевозчиков.

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» управляет аэропортом «Пулково» с 29 апреля 2010 года. ВВСС реализует проект реконструкции и развития аэропорта на основе соглашения о государственно-частном партнерстве без привлечения бюджетных средств. Срок действия соглашения — до 2039 года. Вместе с управлением операционной деятельностью аэропорта ключевой задачей консорциума является реконструкция и модернизация воздушной гавани.

Акционерами ВВСС являются компания «ВТБ Капитал», (57,5%, входит в группу ВТБ), международный оператор аэропортов Fraport AG (35,5%, штаб-квартира во Франкфурте-на-Майне) и греческая инвестиционная группа Copelouzos Group (7%).