Великобритания, 9 февраля, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Среди артефактов, обнаруженных в Нетеравоне, графство Уилтшир, в 10 километрах от Стоунхенджа, были такие предметы, как бронзовая пила, щиток для запястья лучника, медное зубило, кремированные останки человека и другие предметы, сообщает BBC.

foto-zverey.ru Барсук

По мнению экспертов, на этом месте мог быть погребен либо сам лучник, или человек, производивший снаряжение для лучников.

Как заявил археолог Ричард Осгуд, погребение состоялось между 2200 и 2000 годами до нашей эры. Барсук раскопал место захоронения, выбросив на поверхность урну с прахом покойного, осколки которой и были обнаружены учеными. После этого на месте находки были произведены полноценные раскопки.

«Мы бы никогда не узнали, что эти предметы находятся там, поэтому часть меня рада, что барсук раскопал их. Тем не менее, возможно, что лучше было бы, если они остались там, где пролежали на протяжении 4 тыс. лет», — сказал археолог.

Обнаруженные артефакты будут выставлены в музее Уилтшира в городе Девайзесе.