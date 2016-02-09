Вашингтон, 9 февраля, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама обратится к Конгрессу за $1,8 млрд финансирования на экстренные меры по борьбе с вирусом Зика и распространяющими его комарами, сообщает Associated Press.

vosizneias.com Барак Обама обращается к конгрессу

Большая часть средств пойдет на исследования, подготовку специалистов и формирования групп быстрого реагирования. Около $250 млн будет направлено в Пуэрто-Рико, $200 млн будет потрачено на исследование и коммерческое использование новых вакцин и диагностических методов.

Оставшиеся средства в объеме $335 млн будут переданы Агентству международного развития США, которое помогает пострадавшим странам проводить подготовку медицинского персонала, стимулировать частные исследования и предоставляет доступ беременным женщинам к репеллентам для защиты от москитов.

Официальные лица здравоохранения США заявляют, что финансирование крайне важно для исследования возможных последствий заболевания вирусом Зика, а именно возникновения микроцефалии у новорожденных.