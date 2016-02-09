Москва, 9 февраля, 2016, 05:39 — ИА Регнум. Руководство МВД выпустило приказы об изменениях в системах оплаты труда сотрудников и аттестации, предусматривающих более жесткую проверку полицейских, а также оптимизацию выплат денежного довольствия, пишет 9 февраля газета «Известия».

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В соответствии с новыми правилами решение о том, оплачивать ли сотрудникам работу в выходные дни, будет принимать их руководство, отпускники будут получать деньги только за текущий месяц, а сотрудники, прогулявшие работу более четырёх часов, будут лишаться зарплаты.

В состав аттестационной комиссии теперь будут включены сотрудники службы безопасности, начальники должны будут писать мотивированный отзыв на подчинённых с перечислением всех их достижений, а пакет необходимых документов отныне дополняется данными от подразделений по профилактике коррупции, профессиональной подготовки и психологов.

Эксперты полагают, что таким образом руководство министерства собирается повысить качество работы сотрудников, а также сэкономить свой бюджет в кризис.

Напомним, что в МВД ранее уже было проведено несколько крупных сокращений штатов. В настоящее время ведомство испытывает серьёзные финансовые трудности. В бюджет министерства на 2016 год было заложено чуть более 1 трлн рублей. В МВД отмечали, что все статьи расходов уже «урезаны», но порядка 40 млрд рублей всё равно не хватает на то, чтобы выполнять возложенные на министерство функции хотя бы в минимальном объёме.