Вашингтон, 9 февраля, 2016, 03:59 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы увеличатся частота и летальность атак «Исламского государства», говорит директор Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США. Слова генерала-лейтенанта ВМС Винсента Стюарта передает агентство Reuters.

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Выступая на конференции по безопасности, Стюарт связал свое предупреждение с появлением филиалов ИГИЛ в Мали, Тунисе, Сомали, Бангладеш и Индонезии. Цель активизации ИГИЛ — «раздувание пламени международного конфликта», считает генерал.

Глава разведки сказал, что он не удивится, если провозгласившее «халифат» на пространстве Сирии и Ирака «Исламское государство» расширит свои операции от Синайского полуострова далее вглубь Египта.