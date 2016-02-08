Москва, 9 февраля, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Власти Москвы приступили к сносу незаконно построенных торговых центров и павильонов в разных частях города. В соответствии с постановлением, ранее принятым столичным правительством, на территории Москвы должны быть снесены 104 незаконных конструкции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

zyuzinomedia.ru Снос незаконных построек

В ночь на 9 февраля начался снос «самостроя» сразу в нескольких точках. По сообщению Газеты.ru, торговые павильоны сносятся, в частности, близ метро «Маяковская», около станции метро «Динамо», на Абельмановской улице недалеко от станции «Марксистская». Ведётся подготовка к сносу близ станций «Сухаревская» и «Чистые Пруды», арендаторы выносят из зданий вещи. Ранее сообщалось, что у незаконных построек было отключено энергоснабжение.

В соответствии с постановлением правительства Москвы, в случае если незаконные постройки, возведённые без разрешительных документов в зонах повышенной опасности, в том числе вблизи метро и в местах заложения городских коммуникаций, не начнут разбирать, то власти с 9 февраля город приступит к их принудительному демонтажу. все Сообщалось, что в общей сложности данные объекты отняли у горожан около 50 тысяч квадратных метров общественных пространств. Как предполагается, что участки, на которых они находились, будут благоустроены.

Как заявил в интервью «Вечерней Москве» первый замначальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Тимур Зельдич, подлежащие сносу объекты» являются самовольно возведёнными по трем признакам: земельные участки для целей капитального строительства Москва не выделяла, разрешение на строительство капитальных объектов не выдавалось и акты ввода объектов в эксплуатацию также не оформлялись».

«Помимо этого, объекты стоят на инженерных коммуникациях. Сам факт их самовольного размещения на инженерных коммуникациях говорит о том, что они потенциально опасны», — подчеркнул Зельдич.

Между тем, зампредседателя отделения «Опоры России» Сергей Селивёрстов полагает, что «ситуация неоднозначная». «По первому списку из 104 предприятий процентов 60−70 имели свидетельство о собственности на свои объекты, и плюс ко всему многие имеют и положительные решения судебных органов. Поэтому говорить о том, что они самострой или возведены незаконно, я бы не стал», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Селивёрстов также высказал мнение, что снос торговых павильонов грозит привести к «полному отсутствию конкуренции». «В таком сумасшедшем ритме принимать это решение по сносу сейчас… Мы как организация, защищающая права предпринимателей, видим тут только минусы», — заявил он.

Собственники попадающих под снос торговых помещений жалуются, что чиновники Москвы отказываются идти на компромисс: не хотят предоставлять новые места под торговлю и выплачивать компенсацию, не позволяют сменить вид деятельности, передаёт NEWSmsk.com. Cогласно оценкам «Деловой России», ущерб городу от сноса сотни построек может составить порядка 30 млрд рублей.