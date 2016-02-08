Минск, 9 февраля, 2016, 01:30 — ИА Регнум. РОО «Белорусское казачество» 6 февраля провело «Большой круг» в минском приходе «Всех скорбящих радость», заявив о своём намерении повысить свой статус в общественно-политической жизни постсоветской республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kazaki.by Казаки Гомельской посольской сотни Стародубского полка

В ходе собрания был рассмотрен ряд вопросов, касавшихся не только внутренней жизни общественного объединения, но и участия в политической жизни. Место собрания «Белорусского казачества» было по-белорусски символичным: комплекс православного прихода, возникшего в первые годы постсоветского периода, расположен на улице, носящей имя борца за Советскую власть в Западной Белоруссии Сергея Притыцкого.

Лидер «Белорусского казачества» и, по совместительству — «Белорусской патриотической партии» Николай Улахович отметился во время президентской кампании 2015 года поддержкой Александра Лукашенко, не набрав, по данным Центризбиркома, и 2% голосов. И на этот раз Улахович заверил делегатов в своей полной лояльности бессменному руководителю республики.

В таком же духе было принято обращение съезда (внеочередного «Большого круга») к Лукашенко. РОО «Белорусское казачество» попросило руководителя постсоветской республики сделать их «реестровыми» и открыть перспективу стать войсковым соединением войск территориальных территориальной обороны Белоруссии. Напомним, что командуют этими войсками произведённые в «генерал-майоры» местные чиновники.

В обращении было также констатировались позитивные изменения в Белоруссии во время кризиса: «динамичное развитие промышленности и сельского хозяйства свидетельствуют об огромном потенциале республики и её президента». Судя по документу, возрождение казачества в РБ также связано с преданностью президенту.

Выступая перед делегатами «Большого круга», Улахович констатировал: «В настоящее время Республика Беларусь является пограничным государством по отношению к странам НАТО, а также является пограничным православным государством».

«Большим кругом» был обсуждён вопрос о создании «Белорусского казачьего войска». Улахович заявил: «Сегодня, видимо, правильно будет говорить о создании «Белорусского казачьего войска» по типу существующих структур в России».

«Также оформление республиканского общественного «Белорусского казачества» как «Белорусского казачьего войска» узаконило бы казачьи чины, поскольку ношение форменной одежды и погон является прерогативой военизированных образований», — отметил он в своём докладе.

Присутствующие в униформе, с погонами шевронами, портупеями, аксельбантами и даже медалями (были даже похожие на «Георгиевские кресты»), молча слушали Улаховича. Атаман предложил взять за основу традиции, структуру, чины у российского казачества, легализованного указом президента России и, при этом, «организационное построение «Белорусского казачьего войска» привести в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь», где напрочь отсутствует даже упоминание о казачестве.

Улахович также поставил вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии. По его мнению, РОО «Белорусское казачество» может выдвинуть даже двух кандидатов в округах, что указывало на скрытый от общественности потенциал, ибо вся прозападная оппозиция вместе взятая (около десятка партий, сотни общественных организаций и десятки СМИ) уже второй десяток лет не может продемонстрировать ничего подобного.

«Кто хочет участвовать в парламентской гонке во благо белорусского казачества и нашей родины Республики Беларусь?», — спросил он присутствующих.

Выступая перед делегатами «Большого круга», Улахович указал на актуальные опасности, исходящие, по его мнению, от местных националистов, в частности — русофобов из «Белорусского народного фронта», идеолог которых получил политическое убежище в США и почти 10 лет живёт за счёт американских налогоплательщиков. В контексте осмысления современных террористических угроз Улахович упомянул о БНФ и запрещённой в России ИГИЛ.

Также был рассмотрен вопрос о создании казачьего кадетского училища. В Белоруссии действует Суворовское училище, кадетские училища и классы, однако казачье может стать первым и по-своему уникальным.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проводимого Александром Лукашенко курса «белорусизации» особое внимание уделяется ревизионизму, представители которого уверены, что в Белоруссии нет казачьих традиций, а роль казачества в белорусской истории сугубо негативная. Данный подход соответствует официальному монохромному представлению о белорусской истории, где позитив представлен польскими шляхтичами и магнатами, руководившими карательными операциями, в том числе и во время восстаний Северина Наливайко и Богдана Хмельницкого.

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