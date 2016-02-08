Париж, 9 февраля, 2016, 00:31 — ИА Регнум. Глава французской крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена принять участие в выборах президента страны, которые состоятся в 2017 году. Об этом она сообщила 8 февраля в эфире телеканала TF1.

Blandine Le Cain Марин Ле Пен на митинге «Национального фронта». 1 мая 2012 года

В случае победы на выборах Ле Пен обещает пересмотреть отношения Франции с Европейским союзом по примеру Великобритании. Лидер «Национального фронта» также выступает за выход из Шенгенского соглашения и еврозоны как путь выхода из миграционного кризиса.

Напомним, что Марин Ле Пен уже выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах в 2012 году, заняв третье место с 18% голосов избирателей.

На региональных выборах в конце минувшего года «Национальный фронт» во втором туре существенно сдал позиции по сравнению с впечатляющим успехом в первом туре, уступив социалистам и правоцентристам. Тем не менее, ультраправые все же смогли расширить свою электоральную базу.