Мадрид, 8 февраля, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за мадридский «Реал», заявил, что как минимум на два года останется в испанском клубе, сообщает «Р-Спорт».

Emanuele Реклама с Криштиану Роналду на улицах Берлина

Нападающий пояснил, что его контракт с клубом действует еще два года, а дальше будет видно. «Чего я хочу больше всего, так это остаться здесь в течение нескольких лет», — отметил футболист.

Криштиану Роналду перешел в «Реал» из клуба «Манчестер Юнайтед» в 2009 году, став самым дорогим футболистом в истории футбола: стоимость трансфера составила 94 млн евро.