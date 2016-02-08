Москва, 8 февраля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Власти Израиля не собираются восстанавливать дипломатическое отношения с Турцией в ущерб связям с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил журналистам полномочный министр посольства Израиля в России Алекс Гольдман-Шайман.

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Он напомнил, что на сегодняшний день у Тель-Авива нет никаких отношений с Анкарой. «Но даже если в будущем будут какие-то отношения, конечно, это не будет в ущерб израильским отношениям с РФ. Наши теплые отношения с РФ не будут под влиянием будущих отношений с Турцией или другими странами», — сказал Гольдман-Шайман.

Отношения между Турцией и Израилем начали ухудшаться с момента прихода к власти в Турции партии Справедливости и развития во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эта политическая сила начала ползучую исламизацию Турции. Пик обострений пришёлся на 2010 год, когда израильские ВМС захватили турецкое судно «Мави Мармара», пытавшегося прорвать блокаду Газы в ночь с 30 на 31 мая 2010 года. Также Турция спонсирует съемки антиизраильских художественных фильмов.

Российско-турецкие отношения резко испортились после инцидента 24 ноября, 2015 года, когда турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Тогда погиб российский пилот. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал действия турецкой стороны «ударом в спину». После инцидента российский лидер подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности и специальных экономических мерах в отношении Турции.