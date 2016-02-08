Минск, 8 февраля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Итоги внешнеполитической деятельности Белоруссии в 2015 году и задачи на 2015 год обсудил 8 февраля Александр Лукашенко, принимая принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Особое внимание было уделено вопросам привлечения финансовой помощи постсоветской республике из зарубежных источников. Таковыми были названы, в первую очередь, Россия, Китай и МВФ.

Лукашенко сообщил, что итоги переговоров с президентом и премьер-министром России были плодотворными. «Мы в ближайшее время на совещании будем рассматривать ряд предложений», — отметил он.

«Мы решили все вопросы», — сообщил Лукашенко об итогах переговоров в Сочи с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.

«Мы обсудили многие проблемы — я об этом скажу», — пообещал Лукашенко.

«Всё, что мы просили в качестве поддержки в финансовом отношении, по экономике — мы договорились идти вместе, выходить из этой ситуации. И президент России, и премьер не только пообещали, но приняли решение о поддержке, как бы ни было сложно в России, экономике Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Говоря о «восточном направлении» белорусской «многовекторности», Лукашенко сообщил: «Я недавно получил письмо от Си Цзиньпина — вы в курсе дела, надо продолжать работу с Китайской Народной Республикой».

По словам Лукашенко, председатель КНР в своём письме ещё раз подчеркнул «факторы поддержки Белоруссии со стороны КНР и те $7 млрд, которые выделены КНР для освоения в Белоруссии — их нужно осваивать».

«И я хотел бы, чтобы посол — Буря (посол Белоруссии в Китае Виктор Буря, — прим.ИА REGNUM), в Китае лично на моё имя доложил о проблемах, какие у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с КНР. Но это проблемы, конечно, будут с нашей стороны — работы нашего правительства по освоению, прежде всего, этих $7 млрд в экономике Белоруссии, — сказал руководитель постсоветской республики. — Для нас это очень хорошие деньги, особенно сейчас. Мы могли бы профинансировать очень многие проекты».

Также была обсуждена проблема выделения Белоруссии кредита Международного валютного фонда, который согласился рассмотреть заявку официального Минска на выделение $3 млрд под проведение структурных реформ. Лукашенко подтвердил готовность выполнить рекомендации МВФ и поручил продолжить переговоры с фондом, чтобы добиться смягчения некоторых условий кредитования, подчеркнув важность получения финансовой поддержки от данной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия третий год переживает острый экономический кризис и остро нуждается во внешней финансовой помощи. Основным кредитором постсоветской республики является Россия. За последние годы Белоруссия резко нарастила отрицательное сальдо внешней торговли с КНР и увеличила задолженность перед Пекином по «связанным» кредитам, которые помогают китайским компаниям обеспечивать экспорт своих товаров и услуг, увеличивая госдолг Белоруссии.