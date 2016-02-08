Москва, 8 февраля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре советуют туристам использовать репелленты, носить светлую одежду, максимально закрывающую тело, использовать физические барьеры (сетки, закрытые двери и окна), спать под москитными сетками, в помещениях при возможности использовать кондиционер.

freeoboi.ru Радиация

В настоящее время вирус Зика распространен в регионах Центральной и Южной Америки, островов Карибского бассейна, Африки, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, на островах Тихоокеанского региона.

Из-за опасений за здоровье спортсменов Олимпийский комитет США разрешил атлетам пропустить Олимпийские игры в Бразилии в этом году.

Вакцины от лихорадки Зика пока нет. Один из вариантов профилактики распространения лихорадки — борьба с комарами. В частности, ученые предлагают использовать радиационные технологии.

«Метод, который может помочь в борьбе с вирусом Зика, распространяемым комарами, называется методом радиационной половой стерилизации, — рассказал директор научно-производственного объединения радиационных технологий и оборудования, АО «НИИТФА» (предприятие ГК «Росатом») Александр Егоркин. — Он заключается в том, что специально разведенных или отловленных насекомых облучают заранее определенной дозой (50−200 грей) и затем выпускают в естественную среду обитания, где этот вид распространен. Прошедшие процедуру стерилизации самцы не могут приносить потомство — после спаривания самки откладывают яйца, из которых не выводятся личинки. Таким образом, постепенно численность популяции комаров, переносящих вирус Зика, снижается. Есть примеры успешного применения стерилизации плодовых мух, мух цеце, хлопкового долгоносика, средиземноморских и мясных мух. С них, кстати, все и начиналось — в далеком 1952 году у побережья Флориды выпустили стерилизованных самцов Cochliomyia hominivorax C.P., чья популяция наносила большой урон домашним животным. Через два года опыт продолжили на острове Кюрасао у побережья Венесуэлы. По данным МАГАТЭ, опыты со стерилизацией показали сокращение популяции москитов на 80% во время испытаний в Италии и на 100% в Китае».

«Опасения по поводу малой активности облученных самцов совершенно беспочвенны, — отметил эксперт. — Как показывают наши опыты, эти самцы даже более активны, чем их необлученные собратья. Ученым сообществом этот метод стерилизации признается как успешный. Его преимущества перед химическим методом (с использованием инсектицидов) очевидны: он безвреден для человека и животных, не наносит ущерба окружающей среде, искоренение популяции достигается значительно быстрее, не появляется устойчивых особей. Однако в ряде случаев наилучшие результаты дает совместное, комплексное применение этого метода и химических средств. Причем восстановлению уничтоженная популяция не подлежит.

С учетом срока жизни комаров около месяца — шансы у Бразилии провести перед летними Олимпийскими играми соответствующую обработку комаров неплохие. В этом деле самое трудное — собрать комаров. Их должны отлавливать в естественных условиях, где они в принципе перемещаются роями, либо разводить. Так в 1975 году успешно разводили фасолевую зерновку с этой целью. Во ВНИИ защиты растений ВАСХНИЛ была создана гамма-установка «Генетик», которая экспонировались в павильоне ВДНХ «Атомная энергия». Главное, чтобы особи были мужского пола».

«Что касается отечественного опыта, то у нас он наработан еще с советских времен. Три года назад мы совместно с Институтом лесоведения и академиком Смирновым В. П. проводили в Московской области работу по борьбе с жуками-короедами, которые уничтожали хвойные деревья. Было проведено облучение партии жуков дозами от 50 до 300 Гр, с периодичностью в 50 Гр. Все жуки были переданы на зимовку в Институт проблем эволюции и экологии РАН имени А. Н. Северцова, так как. специалисты этого предприятия могут искусственно создать необходимые для зимовки жуков условия. Определены: степень выживаемости и сохранение способности к репродуктивности, — рассказал Егоркин. — С техническим обеспечением и установками у нас, физиков, все хорошо, радиационная стерилизация — наш конек, а вот с разведением необходимой партии насекомых — это большой вопрос. На сегодня насчитывают порядка 27 стран, инфицированных вирусом Зика, и это явно страны, далекие от технологий мирного атома. В принципе, если к нам обратятся, мы можем поставлять самозащищенные гамма‑ и рентгеновские установки. Также мы разработали и мобильный вариант установок. О наших возможностях в МАГАТЭ была отправлена презентация «Радиационная стерилизация насекомых для борьбы с жуком короедом-типографом и шелкопрядом-монашенкой».