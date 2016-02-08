Москва, 8 февраля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии давки на станции метро «Тульская» утром 8 февраля, образовавшейся из-за закрытого на ремонт южного вестибюля.

@Timurchik Twitter Тимур Еремеев

С 09:05 мск поезда проезжали станцию без остановок из-за столпившихся на перронах пассажиров. В 09:35 движение поездов было восстановлено в штатном режиме.

По словам очевидцев, им потребовалось не менее 30 минут, чтобы покинуть станцию метро.