Москва, 8 февраля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В Кремле считают неприемлемым запуск КНДР ракеты со спутником. Об этом 8 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

lanzada.net Запуск ракеты

«В целом отношение наше к этому пуску было изложено в соответствующем заявлении министерства иностранных дел», — сказал Песков.

По его словам, аналогичное отношение было «недвусмысленно продемонстрировано полным единением» в рамках воскресного заседания Совбеза ООН в неприятии этого пуска «в нарушение соответствующих норм международного права».

При этом Песков назвал «технологическим вопросом» информацию о том, что в ходе разработки ракеты-носителя со спутником были использованы российские детали.

Напомним, накануне стало известно, что Корейская Народно-Демократическая Республика вывела на орбиту Земли искусственный спутник.

Ученые и сотрудники Агентства по исследованию космического пространства КНДР согласно пятилетнему плану освоения космического пространства и плана на 2016 год осуществили полностью успешный вывод на орбиту искусственного спутника «Кванменсон-4» для наблюдения за Землей.