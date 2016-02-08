Пекин, 8 февраля, 2016, 12:56 — ИА Регнум.

8 февраля власти Пекина опубликовали план развития транспортной инфраструктуры города, главной целью которого является избавление столицы Китая от пробок.

bjistone.com Пекинское метро

Столичные власти приняли решение об ускоренном развитии сети Пекинского метрополитена. Строительство 16 новых линий метро будет завершено в 2020 г., в результате чего в Пекине будут эксплуатироваться 40 линий метро, общая протяженность которых составит 980 км, пишет «Бэйцзин жибао».

В 2016 г. будут созданы 40 дополнительных автобусных маршрутов. Власти Пекина планируют проложить до 300 км велосипедных дорожек. Запланировано строительство парковочных комплексов в центральной части города.