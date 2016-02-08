Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Гребной канал «Дон» в Ростове-на-Дону получит вторую жизнь. Начать реконструкцию объекта власти планируют уже в текущем году. Об этом было объявлено в ходе обсуждения «дорожной карты» развития гребных видов спорта на Дону, рассказали ИА REGNUM в облправительстве 8 февраля.

grebnoykanaldon.ru Гребля на каноэ

Именно на базе гребного канала планируется создание Всероссийского центра подготовки спортсменов. Финансироваться проект будет из трёх источников — федерального, областного и городского бюджетов. Планируется, что на данном этапе из госказны поступит 400 млн рублей. Реконструкцию, возможно, завершат к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. На время реконструкции гребцам предоставят другие объекты для того, чтобы тренировочный процесс не прекращался.

Решается также вопрос о создании спортивной базы в станице Бессергеневской в Октябрьском сельском районе. Кроме того, свои предложения по развитию гребных видов спорта должны предоставить муниципалитеты. Особенно развита гребля в Ростове-на-Дону, Батайске, Белой Калитве и Таганроге.

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Напомним, что центр позволит не только развивать гребные виды спорта. В планах создание целого спортивного кластера, в котором будут созданы все условия для подготовки спортсменов по шести олимпийским видам спорта. Рядом с гребным каналом должны появиться также велотрассы и плоскостные сооружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние ремонты на гребном канале «Дон» проводился в 2006 и 2013 годах. Но капитального ремонта здесь не было с 1968 года.

Добавим, что гребной канал «Дон» является главный водноспортивным объектом региона. С 1989 года объект принимает всероссийские соревнования, такие как «Донская Регата» и «Кубок России». Гребная дистанция составляет 2 тыс. метров, на её протяжении есть судейские вышки, наградной понтон. На финише оборудована трибуна на 1 тыс. мест.