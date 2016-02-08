Пномпень, 8 февраля, 2016, 12:20 — ИА Регнум.

Начальник полиции камбоджийской провинции Преа-Сианук Чуон Нарин сообщил о спасении всех пассажиров перевернувшейся лодки у берегов Камбоджи.

hs.cjhy.gov.cn Спасательные жилеты

8 февраля из-за начавшегося шторма потерпела крушение лодка, в которой находились 6 туристов из КНР и 2 камбоджийских моряка. Крушение произошло в 10:35 по местному времени. В результате оперативной работы камбоджийских спасателей были спасены все 8 человек, пишет «Сина синьвэнь».

Крушение судна произошло в 18 км от берега. Спасательный катер, патрулировавший воды неподалеку, принял сигнал о бедствии и прибыл на место кораблекрушения спустя 15 минут. Все пассажиры были одеты в спасательные жилеты, поэтому жертв удалось избежать.