Вашингтон, 8 февраля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Нарастающая враждебность Анкары в отношении сирийских курдов не позволяет преодолеть сирийский кризис политическими методами, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США.

pikabu.ru Звериный оскал

Издание уточняет, что чиновники назвали сирийских курдов самыми эффективными союзниками Соединённых Штатов против террористов «Исламского государства» (ИГ — запрещена в России). Таким образом, турецкая враждебность к сирийским курдам не позволяет успешно проводить борьбу с террористами ИГ, отмечает издание.

Также американские чиновники прокомментировали заверения Анкары, что оружие из США якобы переправляется сирийскими курдами к Рабочей партии Курдистана (РПК). Чиновники подчёркивают, что доказательств применения этого оружия против Анкары нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти США должны сделать выбор, кого они будут считать партнерами в регионе Большого Ближнего Востока — турок или курдов.