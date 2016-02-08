Берлин, 8 февраля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу и другими официальными лицами Анкары в рамках переговоров по сокращению потока мигрантов в Европу, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Власти Турции, на территории которой уже находится 2,5 млн сирийских беженцев, заявили, что уже почти достигнут предел способности страны принимать мигрантов. Анкара тем не менее готова продолжать принимать беженцев.

Напомним, в ноябре Анкара согласилась бороться с сетями контрабандистов и помочь сдержать незаконную миграцию в ЕС, в свою очередь, Брюссель пообещал выделать €3 млрд финансовой помощи для улучшения условий беженцев.