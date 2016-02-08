Сочи, Краснодарский край, 8 февраля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Два года назад состоялась в Сочи прошла зимняя Олимпиада. На торжественной церемонии не раскрылось одно из пяти олимпийских колец, олицетворяющих мировые континенты. Это кольцо принадлежало североамериканскому континенту. И, хотя, отношения между США и Россией уже тогда были натянутыми, никто не ожидал, что через два года после Олимпиады они окажутся на критически низком уровне. Сочи-2014 были всероссийским проектом. Вся страна строила новую инфраструктуру — дороги, мосты, стадионы. Вся страна с замиранием сердца следила за неудачами и успехами нашей сборной. А когда итоговый пьедестал все расставил на свои места — вся страна ликовала. Ощущение праздника и, что Россия может все, было недолгим. События в Киеве, западные санкции, разжигание сирийской войны — все эти действия извне перевели страну в осадное положение. Но праздник пытались испортить еще и до него.

pikabu.ru Олимпийские кольца

Подготовка к Олимпиаде шла напряженно. С одной стороны, наше русское «авось» чуть не вылилось в проблемы с олимпийской стройкой. Бежал в Англию бывший управляющий «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов, который отвечал за возведение комплекса трамплинов. «Русские горки» достроили, но титаническими усилиями. С другой стороны лидеры несистемной оппозиции всячески ставили под сомнение сам факт проведения Россией Олимпиады — не сдюжим, все украдут, все провалим. Но главный удар по Олимпиаде наносили внешне безобидные экологические организации.

Так, за 3 года до начала Олимпийских игр из общественного совета по подготовке демонстративно вышли две международных экокорпорации — WWF России и Гринпис России. Глава WWF России Игорь Честин заявил: «Извините, ребята, мы не готовы в таком процессе участвовать, мы из этого процесса выходим». Но, выйдя из процесса, экологи не просто не остались в стороне, а стали обращаться в ООН и Олимпийский комитет с требованиями остановить строительство разных объектов Сочи-2014. Конечно, это тормозило проведение работ «Олимпстроем», РЖД и «Газпромом» — основными подрядчиками олимпийской стройки.

Активист «Экологической вахты по Северному Кавказу» Евгений Витишко, задержанный за порчу забора якобы владений краснодарского губернатора, тут же был окрещен экологами «первым узником Олимпиады». Это становится привычным — быть в оппозиции, организовывать протесты, а, в случае появления уголовных дел, заявлять о политическом подтексте претензий. Так было с делом Ходорковского, такую карту разыгрывали в хулиганском поступке Pussy Riot, те же аргументы и в сроке Витишко. Недавно вышедший на свободу Витишко уже заявил, что будет продолжать борьбу … с последствиями олимпийской стройки. То есть с олимпийским наследием.

WWF и Гринпис также продолжают свою борьбу, причем уже в общественном совете Министерства природных ресурсов и экологии. Там их бурная деятельность выражается в требованиях запретить расширение курортов «Газпром-Лаура», «Горки-Город» и «Роза Хутор». Они выступают за бойкот всех международных соревнований в горном кластере пост-олимпийского Сочи. А из головного офиса WWF в Швейцарии направляются петиции в адрес Международного Олимпийского Комитета с требованием к России исполнить предписания экологов. В противном случае МОКу предлагается … бойкотировать все спортивные мероприятия на российских олимпийских объектах! Такая вот единодушная согласованность.

С нашей страной опять хотят говорить на языке санкций. И проводниками таких идей являются международные НКО с иностранным финансированием. Олимпиада прошла, а Россию хотят заставить забыть этот праздник и ощущение, что страна способна на многое.