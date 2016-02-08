Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в выходные художники вышли на пленэр. В рамках акции «На память» десятки горожан пришли с мольбертами на Парамоновские склады. Запечатлеть историю было решено с помощью красок, затем картины подарят городским властям, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

facebook.com Флэшмоб «На память»

Живописцы собрались на Парамонах с одной лишь задачей — показать, что не обязательно разрушать эти здания, и ещё раз напомнить о том, что эту историческую достопримечательность необходимо сохранить для будущих поколений.

«Для нас очень важно, чтобы сохранилась живописность, колоритность этих мест, их неповторимая красота. Передавая городской администрации эскизы, сделанные сегодня, мы хотим показать художественную ценность этого места. Если строения все-таки снесут, чего бы нам ни хотелось, то наши картины останутся на память», — цитирует портал Rostov.ru организатора флешмоба Вадима Мурина.

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В Ростове-на-Дону проект реконструкции Парамонов ждут общественные слушания

Напомним, что ростовчане неоднократно писали петиции с призывом сохранить «Склады экспортные зерновые». Горожане боятся, что уникальный памятник культуры будет стёрт с лица земли навсегда. Особенно активисты были возмущены разрушением природного бассейна, наполняемого родниковой водой. Круглый год здесь поддерживалась одна и та же температура, и Парамоны стали излюбленным местом купания ростовчан.

Но инвесторы уверяют обеспокоенных граждан, что прежде чем приступить к реконструкции объекта, проект пройдёт процедуру общественных слушаний. Собственники складов обещали придумать, как сохранить купальню.