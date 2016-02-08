Берлин, 8 февраля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. В Европе начались акции протеста после сообщений об убийстве правительственными войсками Турции 60 курдов, сообщает LifeNews со ссылкой на курдские СМИ.

svenska.yle.fi Акция протеста против Эрдогана

По их данным, акции проходят в Париже, Дюссельдорфе, Дортмунде и Кёльне. Информации о количестве участников не поступало.

Протестующие считают, что уничтоженные турецкими силовиками 60 человек — это мирные жители. Турецкие телеканалы сообщают, что в подвале дома в городе Джизре на юго-востоке Турции укрывались около 70 боевиков предположительно Рабочей партии Курдистана.

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