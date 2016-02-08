Стокгольм, 8 февраля, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Стокгольм намеренно разжигает страх перед Россией, чтобы добиться присоединения к коллективной внешней политике под руководством США, пишет в своей колонке в шведском издании Aftonbladet журналист и писатель Ян Гийу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Театр

По его мнению, «опасность», якобы исходящая от России, — это главный козырь сторонников вступления Швеции в НАТО. В среде правых и либеральных шведских политиков широко распространено мнение, что если Швеция станет членом Североатлантического альянса, то Россия точно побоится агрессивно себя вести.

Сторонники вступления страны в НАТО также утверждают, что президент РФ Владимир Путин — «аферист, на которого нельзя положиться», а Россия обладает достаточными военными ресурсами, «чтобы оккупировать Швецию».

Гийу подчеркивает, что считает завоевание Швеции Россией совершенно «нереалистичным» сценарием. «Даже авторы наших самых плохих триллеров вряд ли бы до такого додумались», — пишет он. Тем, кто верит в «агрессивную» Россию, он задает простой вопрос — какую выгоду Россия могла бы извлечь из оккупации Швеции? По его мнению, Москву при таком сценарии ждут «огромные потери».