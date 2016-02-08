Пекин, 8 февраля, 2016, 07:34 — ИА Регнум. В Пекине из-за новогодних фейерверков образовался ядовитый смог, сообщает 8 февраля Центр экологического мониторинга китайской столицы.

scmp.com Смог в Пекине

В некоторых районах города содержание опасных для здоровья твердых частиц PM 2.5 составило 750 микрограмм на кубический метр, что в 30 раз превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норму.

Наиболее тяжелая ситуация — в южной части Пекина. Детям, пожилым людям и лицам с респираторными заболеваниями рекомендовано воздержаться от длительного пребывания на улице.

Напомним, традиционно в Китае празднование Нового года начинается с запуска фейерверков и сжигания благовоний, призванных отпугнуть злых духов. В этом году Чуньцзе — Праздник Весны или Нового года по лунному календарю — выпал в ночь с 7 на 8 февраля.