Москва, 7 февраля, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудил с коллегой из Японии Фумио Кисидой пуск ракеты-носителя КНДР, сообщает пресс-служба МИД РФ.

chosun.com Космодром Сохэ

«В ходе беседы обсуждалась тема пуска северокорейской ракеты-носителя, осуществленного в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН, — говорится в сообщении. — С российской стороны была подчеркнута важность политико-дипломатического урегулирования ситуации в контексте общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии».

Отмечается, что телефонный разговор двух политиков состоялся по инициативе японской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Северная Корея осуществила запуск ракеты космодрома «Сохэ», расположенного на западном побережье Корейского полуострова.

Американские военные сообщили, что через 10 минут после старта ракета пролетела над воздушным пространством японской префектуры Окинава. Затем США уточнили, что ракеты была запущена в южном направлении над Желтым морем.

После этого Центральное телевидение КНДР сообщило, что успешно выведен на орбиту искусственный спутник «Кванмёнсон-4».

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