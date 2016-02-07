Москва, 7 февраля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Павел Астахов заявил, что никакие беби-боксы не помешают матери выкинуть ребенка в мусоропровод. Об этом Астахов заявил журналистам сегодня, 7 февраля, в связи с шокирующим случаем, произошедшим в Москве, когда уроженка Средней Азии выбросила своего новорожденного сына в мусоропровод.

Бруно Амадио. Плачущий мальчик

Напомним, сегодня в Москве в жилом многоквартирном доме на улице Борисовские пруды дворник при уборке мусоропровода обнаружил живого жизнеспособного новорожденного младенца. Немедленно был вызван наряд скорой помощи, ребенок госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

Полиция установила личность матери. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

«Беби-боксы — это не спасение, выбрасывают детей у нас по другой причине. Те, кто хотел это сделать, делают это в любом случае, и ничто им не мешает», — заявил Астахов.

Он добавил, что женщина, выбросившая ребенка в мусоропровод, могла пойти в роддом и отказаться от ребенка после родов, либо же родить анонимно, но она не сделала этого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Государственную думу России внесен законопроект с поправками в закон об установке при медицинских и социальных организациях беби-боксов, в которых родители могут анонимно оставлять новорожденных. В поправках организационная и финансовая нагрузка по формированию в России сети беби-боксов переносится на регионы.