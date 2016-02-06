Москва, 7 февраля, 2016, 00:22 — ИА Регнум. В субботу, 6 февраля, посол Ирана в Москве Мехди Санаи заявил, что российская и иранская стороны ведут переговоры по поводу отмены виз для туристических групп. Причем, по словам дипломата, и Россия, и Иран твердо намерены принять решение об отмене визового режима.

tonkosti.ru Руины Персеполиса. Иран

Как уточнил Санаи, пока переговоры по поводу полной отмены визового режима не ведутся. Однако в настоящее время речь идет об упразднении виз для туристических групп. Посол отметил, что подписание в 2015 году соглашения об упрощении визового режима является первым шагом для отмены виз для групп туристов.

«Я думаю, что после подписания соглашения об облегчении визового режима, которое было подписано в 2015 году, это уже будет шагом для отмены виз для групп туристов. Но это пока на уровне переговоров», — объяснил Санаи.

Кроме того, он сообщил, что в понедельник, 8 февраля, в Москву прибудет заместитель министра экономики Ирана для подписания контрактов на открытие Россией кредитных линий.

ИА REGNUM напоминает, что 6 февраля 2016 года в силу вступило соглашение об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан двух РФ и Исламской Республики Иран. Документ был подписан 23 ноября прошлого года в Тегеране, об этом в конце января сообщили в МИД России.