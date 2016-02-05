Москва, 5 февраля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Летом 2016 года на московском стадионе «Лужники» начнется монтаж футбольного поля с «умной» климатической системой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция фасада стадиона Лужники

«Футбольное поле на стадионе будет не просто площадкой, засеянной газоном. Это будет своего рода многоуровневый «пирог», — пояснил заммэра. По его словам, в результате внедрения инновационных технологий появится возможность подавать воздух под поле для того, чтобы поддерживать газон в оптимальном состоянии, а также откачивать воду в случае дождя и, наоборот, подавать воду в сухую погоду.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в стройкомплексе города, реконструкцию стадиона «Лужники» планируется завершить в этом году. Количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи. В «Лужниках» появится единый центр управления с удобным визуальным обзором трибун и игрового поля, здесь установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.

Напомним, на Большой спортивной арене «Лужники» состоятся церемония и матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира.