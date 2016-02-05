Москва, 5 февраля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском состоится 12 февраля на Кубе. Главной темой обсуждения станут гонения на христиан. Планируется подписание совместной декларации, сообщил журналистам глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион 5 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«В виду посещения патриархом 11−22 февраля Латинской Америки и в это же время поездки папы римского в Мексику пройдет их встреча на Кубе», — сказал митрополит Иларион.

Важной темой, которая будет поднята на переговорах конфессиональных лидеров, станет вопрос международной политики. Митрополит Иларион также указал на проблему действий греко-католиков (униатов) на Украине. в этой стране разгромлены три епархии Московского патриархата, в Киев из Львова перенесён центр Украинской греко-католической церкви. Эта церковь стремится присвоить себе статус патриархата.

Стоит отметить, что встреча патриарха и понтифика станет первой в истории между двумя церквями. «Московский патриархат и Святой Престол желают, чтобы эта встреча стала знаком надежды для всех людей доброй воли и побуждает христиан к горячей молитве о том, чтобы предстоящая встреча принесла добрые плоды», — отметил митрополит.

Митрополит Иларион уточнил, что встреча предполагает личную беседу двух духовных лиц в международном аэропорту в Гаване. По завершении будет подписана совместная декларация о грядущих отношениях между Ватиканом и Русской православной церковью.