Москва, 5 февраля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В московской клинике пластической хирургии «Шарм» умер 25-летний Тима Брик (Тимофей Шевченко) — известный PR-директор звёзд шоу-бизнеса. Он скончался вечером 4 февраля, передают «Вести».

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Накануне вечером, 4 февраля, Брик плохо себя почувствовал. За медицинской помощью он решил обратиться к своему другу — пластическому хирургу Гайку Бабаяну. В клинике «Шарм» ему стало ещё хуже. Он впал в состояние комы. Через некоторое время Брик умер.

Отмечается, что ухудшение состояния бизнесмена и последующая его смерть могли быть вызваны приёмом препаратов для похудания. Тима Брик занимался продвижением российских звёзд шоу-бизнеса — Даны Борисовой, Анастасии Стоцкой, Сергея Зверева.