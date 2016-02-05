Саратов, 5 февраля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. На заседании круглого стола, посвященного разработке стратегии развития Саратова на предстоящие 10 лет, общественники, блогеры и представители вузов пришли к единому мнению: нелицеприятный термин Саратова — «Засратов» исчез из лексикона молодежи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

saratovmer.ru Саратов

И.о. замглавы администрации Саратова по общественным и межнациональным отношениям Юлия Литневская сразу предупредила: необходимо задать верный вектор развития. Первое, на чем заострили свое внимание собравшиеся — это брендирование города. По словам доцента кафедры социальных коммуникаций Поволжского института управления имени П.А. Столыпина ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ» Галина Паничкина назвала главные направления, которые удалось выявить в процессе научного исследования: Саратов — провинциальный в прошлом купеческий город с уникальными постройками, сейчас — культурный и студенческий центр.

Галина Паничкина тоже призвала выбрать направление, которое станет основным в брендировании Саратова, разработать стратегию, определить миссию города, а затем, по ее словам, уже можно разрабатывать логотип, слоган и визуальные символы. Собравшиеся, как отметили в пресс-службе мери, заметили, что Саратову присущи транзитность и индифферентность («базар-вокзал-кладбище»). Кроме того, научные исследования подтвердили «утечку мозгов», но обнаружили, что в последнее время фиксируется повышение социально-культурной активности горожан, особенно молодежных субкультур.

Кроме того, каждый присутствующий заметил, что нелицеприятный термин «Засратов» исчез из лексикона многих представителей молодого поколения, которое создает аккаунты в социальных сетях, посвященные городу.

Преподаватель СГТУ имени Ю.А. Гагарина Иван Яшков попытался привлечь внимание к вопросам экологической безопасности города, отметив удручающую ситуацию с Маханным оврагом, который превращен в помойку. Но чиновница мэрии Юлия Литневская тут же отрапортовала, что уже сейчас муниципалитетом разрабатывается проект создания горнолыжной трассы в историческом центре города — именно на территории Маханного оврага. На что преподаватель заметил: областному центру необходим Институт развития города.

Пользуясь случаем, экс-зампред облправительства по социальной политике, а ныне директор Объединенного института микро‑ и наноэлектроники СГУ имени Чернышевского Андрей Россошанский продемонстрировал всем свое издание «Зачем мы летали в Космос». Но отвечать на этот вопрос не стал, а связал брендирование Саратова с Юрием Гагариным.

Представитель Института развития саратовской агломерации Владимир Вирич предложил создавать не стратегию города, а стратегию развития саратовской агломерации. И выразил желание войти в состав рабочей группы. Завкафедрой социальных коммуникаций ПИУ имени Столыпина ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ» Татьяна Черняева заявила, что первым делом необходимо обозначить проблематизацию города. «Стратегия — это не результат, это процесс», — заметила она. Общественник Александр Ермишин напротив уверен, что над стратегией должны работать сами саратовцы, общественность, а не только власть.

В итоге участники дискуссии договорились продолжить активные консультации по всему кругу вопросов, а также сформулировать свои предложения в письменном виде для следующей встречи по обсуждению стратегии развития Саратова.

Как отмечают наблюдатели, местные жители частенько называют Саратов — «Засратовом» из-за грязи на улицах и неблагоустроенности.

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