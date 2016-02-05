Магас, 5 февраля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Между религиозными деятелями Ингушетии нет должного взаимодействия. Несогласованность действий и мнений по ряду религиозных вопросов среди представителей муфтията несет в ряды верующих республики разногласия на религиозной почве. Такое мнение высказали парламентарии Ингушетии в «Обращении к ингушскому народу в связи с ситуацией вокруг Духовного центра мусульман», опубликованном на сайте народного собрания.

ingushetia.ru Мусульмане Ингушетии во время молитвы

«Сегодня вместо поиска разумных решений отдельными представителями муфтията во главе с Исой Хамхоевым предпринимаются попытки свое бездействие в духовно-нравственном воспитании и создании благоприятных условий для верующих всех религиозных течений преподнести в ином цвете. Объявляется война всем тем, кто не с ними, наше общество расчленяется на своих и чужих», — говорится в тексте обращения. Парламентарии считают, что подобного рода призывы, как и последующие действия должны быть всенародно осуждены и пресечены органами власти. «Речь идет уже не просто об отстаивании занимаемого места главы муфтията — поставлена задача борьбы с инакомыслием в исламе всеми доступными методами», — отмечается в обращении. Напоминая о реальной угрозе распространения идеологии радикализма и экстремизма, плоды которой уже наблюдаются на Ближнем Востоке, депутаты Народного собрания призвали ингушский народ сохранять спокойствие и не следовать провокационным заявлениям от кого бы они не исходили.

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом сохранять корректность в обсуждении религиозных вопросов обратился ко всем жителям республики глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В своем обращении, опубликованном в Facebook, ингушский лидер попросил ингушей быть «бдительными в своих поступках и не поддаваться на различные провокации».

Напомним, на прошлой неделе Евкуров, говоря о причинах возникновения противоречий с муфтием Исой Хамхоевым и о ситуации в муфтияте, заявил, что имамы мечетей высказывают в своих проповедях не всегда единое мнение, а муфтият, призванный навести порядок в религиозной среде, этого не делает. Ранее Евкуров высказал предложение руководству муфтията о смене муфтия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Грозном на съезде последователей Кадарийского и Накшбандийского тарикатов была принята резолюция, в которой был осужден ваххабизм, проповедующий терроризм и экстремизм. Глава Чечни Рамзан Кадыров с трибуны съезда заявил, что практику открытой проповеди экстремистской идеологии псевдосалафитами в ряде регионов нужно прекратить, т.к. последователи ваххабизма не имеют ничего общего с мусульманской религией, их слова и действия направлены против ислама.