Москва, 5 февраля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Импортеры пальмового масла находятся в более выгодных конкурентных условиях, чем производители животных жиров, идея ввести акциз на пальмовое масло разумна. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля глава комитета Госдумы по экономполитике Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комментируя намерения правительства РФ ввести акцизы на вредные продукты, в частности пальмовое масло и газированные напитки.

informatorezootecnico.it Производство молока

По мнению Аксакова, значительный объем импорта пальмового масла в Россию и его рост в последние 2 года привел к предложениям запретить использование пальмового масла. «Это дезориентирует граждан, они считают, что они потребляют какие-то продукты молочного происхождения, а в значительную долю их составляет пальмовое масло. Запрещать неправильно, пальмовое масло используется во многих видах продуктов, не только молочного происхождения, но с помощью экономических методов все-таки надо стимулировать производство продукции животного происхождения, не подрывать внутреннее молочное производство — а оно подрывается импортом пальмового масла», — считает депутат.

С помощью таких экономических инструментов, как акцизы либо другие специальные налоги, можно было бы уравнять условия конкуренции на рынке, полагает Аксаков. «На самом деле сейчас те, кто импортирует пальмовое масло и использует его для добавки в молочную продукцию, находятся в более выгодных конкурентных условиях, чем те, кто использует животные жиры естественного происхождения» — пояснил парламентарий.

«Эта идея разумная, она и бюджет пополнит, и позволит создать более справедливые условия конкуренции на рынке, к примеру, молочных продуктов», — заключил он.

Ранее стало известно, что в правительстве решено проработать расширение перечня подакцизных товаров за счет включения туда пальмового масла и сладких газированных напитков. Соответствующее поручение было дано по итогам совещания у главы правительства РФ Дмитрия Медведева.