Москва, 5 февраля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В случае участия турецкой авиации в военном конфликте в Сирии не исключены провокации со стороны их ВВС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич, комментируя заверение США о том, что ВВС Турции будут придерживаться положений меморандума о безопасности полетов в Сирии. «Несмотря на все заверения США, при задействовании турецкой авиации в Сирии провокации со стороны Анкары совершенно не исключены. В любом случае напряженность в небе Сирии многократно возрастет», — подчеркивает Клинцевич.

kayserihakimiyet2000.com ВВС Турции

Нынешнее состояние российско-турецких отношений ставит под сомнение выполнение Турцией положений меморандума, считает сенатор. «Тем более что особой военной необходимости в присутствии турецкой авиации в Сирии, на мой взгляд, нет», — добавил он.

Напомним, ранее замминистра обороны РФ Анатолий Антонов сообщил, что от США поступили заверения о выполнении турецкими властями положений российско-американского меморандума о безопасности полетов в случае задействования ВВС этой страны в Сирии.