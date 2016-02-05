Москва, 5 февраля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В 2015—2024 гг. объем мирового рынка бронетанковой техники составит $552 млрд. Россия на этом рынке сохранит лидирующие позиции, пишет информационно-аналитический журнал «Военно-техническое сотрудничество» со ссылкой на экспертов центра «Джейнс»

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский танк

По их данным, средние ежегодные темпы роста достигнут 1,4%. Такой небольшой рост вызван сокращением оборонных расходов ряда крупных стран и переориентацией на закупку авиационной и военно-морской техники.

Россия в настоящее время успешно разрабатывает принципиально новые семейства бронетанковой техники благодаря тому, что предприняла большие усилия по модернизации бронетехники и вложила в данный сектор оборонной промышленности достаточно большие средства на протяжении последнего десятилетия.

Среди крупнейших поставщиков бронетанковой техники РФ стала третьей. На первом месте — американская компания General Dynamics, ее доля составляет $57 млрд. Во многом этот объем продаж обеспечил контракт с Саудовской Аравией на поставку ББМ семейства LAV (Light Armoured Vehicle) и ряда другой техники общей стоимостью около $13 млрд.

На втором месте — Китай с долей в $46,6 млрд. Подавляющее большинство китайской бронетехники (около 96%) будет поставлена Народно-освободительной армии Китая (НОАК), иностранные заказчики (Индонезия, Пакистан, Иран, КНДР, Саудовская Аравия, ряд стран Латинской Америки) получат техники на сумму $1,5 млрд.

Доля России в 2015—2024 гг. составит порядка $37,6 млрд. Основными программами станут ОБТ Т-72Б3/Т-90, БМП-3, семейство бронетранспортеров на базе БТР-80. Кроме того, значительную прибыль принесут поставки ОБТ Т-14 и БМП Т-15 «Армата», БМП и БТР «Курганец-25», самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ».