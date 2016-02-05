Новосибирск, 5 февраля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. «Мы абсолютно открыты. Мы готовы к любым дискуссиям, любым вопросам. Просто я лично персонально не могу никогда вести никакие разговоры и переговоры, когда я не закончил что-то. На сегодняшний день первый этап закончен. Это была даже не реконструкция, это был капитальный отчасти ремонт того, что мы обязаны были сделать. Это только начало», — заявил директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимир Кехман, отвечая на вопросы общественности о том, почему в последнее время руководство театра стало закрытым для диалога с общественностью.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, более двух часов Кехман общался с представителями новосибирской общественности и отвечал на их вопросы. На встречу в четверг, 4 февраля, пришли более сотни человек, и мест для всех в зале не хватило, люди стояли в проходах и коридоре, встреча транслировалась на экране в фойе областной библиотеки, где проходили слушания. Кроме того, велась прямая трансляция для тех, кто не смог прийти, но очень хотел послушать, о чем будут спрашивать директора театра и что же он на это ответит.

Владимир Кехман был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета весной 2015 года после увольнения Бориса Мездрича. Последний лишился своей должности из-за скандальной постановки оперы «Тангейзер», которая вызвала гнев местной православной общественности.

С новым руководителем Оперного театра у новосибирской общественности отношения не сложились. Однако Кехмана это нисколько не смутило: на первой же своей пресс-конференции он заявил, что не считает нужным прислушиваться к мнению новосибирцев.

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В диалог с Владимиром Кехманом ранее пыталась вступить Общественная палата Новосибирской области, предложив ему организовать публичные слушания о судьбе театра. Но до 4 февраля на публичные встречи ни с общественностью, ни с другими организациями Новосибирска директор театра не соглашался.

Состоявшиеся накануне слушания вел сопредседатель Общественной палаты Новосибирской области Юрий Бернадский.

Говорили о многом — ребрендинге, репертуаре, ремонте, взаимоотношениях с общественностью, цензуре и прочем.

Архитектор Игорь Поповский напомнил о главной теме, которая в последнее время особо интересует новосибирцев, — реконструкции театра. Архитектор считает, что сталинский ампир был уничтожен в угоду постмодернизму. Поповский, кроме того, подчеркнул, что она велась без разрешительных документов, и управление по госохране объектов культурного наследия уже обратилось в суд.

«Если суд и прокуратура посчитают, что я виноват, я заплачу за это», — сказал в ответ Владимир Кехман. Он признал, что не ожидал, что это будет для кого-то проблемой. По словам Кехмана, таким же образом он ремонтировал Михайловский театр. «Мы строили и параллельно готовили документы. Так это делается всегда», — подчеркнул Кехман, отметив, что здание театра было в аварийном состоянии, и ему просто требовался срочный ремонт.

На заявление сопредседателя новосибирской организации Общероссийского народного фронта Николая Фомичева о том, что Кехман приехал «как слон в посудной лавке», и что с «с сибиряками так поступать нельзя», директор театра поинтересовался, какое, по сибирским меркам, он должен был совершить действие. «Я должен был, как мне объясняли, приехать и накрыть здесь всем поляну. Я с десяти лет на улице, привык жить в жесткой среде и никаких полян никогда не накрывал. И вот это моя единственная ошибка — я не накрыл поляну. А надо было», — заявил Кехман.

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Дискуссию вызвал и новый имидж театра. Историк Константин Голодяев отметил, что с сайта театра исчезла практически вся информация о его истории. А новое название «НОВАТ» он и вовсе сравнил с собачьей кличкой. «Мы его называем «Оперный». Но мы знаем, что это Новосибирский академический театр оперы и балета. Сейчас он называется, это не название, а кличка какая-то, «НОВАТ», — сказал Голодяев. — Второе — это наш логотип, купол театра, куда он делся? У нас появилось что-то клоунское, какие-то куклы в клоунских цветах. Это слово подходит для цирка, для балагана, но не для академического театра, даже если оно расшифровывается «академический театр». Ничего академического в этом слове, логотипе, нет».

Владимир Кехман в ответ сообщил, что в феврале сайт театра будет обновлен, а никакая информация с него никуда не исчезла. Что касается названия, то оно было придумано питерской компанией. «НОВАТ» — это Новосибирский академический театр оперы и балета. Это то же самое, не исчезло никуда. Как вам не нравится «НОВАТ», так мне не нравится «Оперный». Потому что это никакой не «Оперный», это такая же кличка, я так считаю», — высказал свое мнение в ответ Кехман.

На слушаниях присутствовал и бывший директор театра Борис Мездрич, который в конце мероприятия также высказался. «Поскольку Владимир Абрамович сегодня участвует в различных процессах судебных, следственных и так далее, по своим прошлым бизнес-делам, поскольку он нарушил, еще года не проработав в Новосибирске, законодательство по охране памятников, а нарушил он однозначно. Я вношу такое предложение, так поступают все порядочные руководители: передать министру Мединскому просьбу о том, чтобы на период процессов, которые идут, отстранить от должности Кехмана Владимира Абрамовича».

Такое предложение собравшиеся на слушания встретили аплодисментами. Владимир Кехман на это никак не отреагировал, но напоследок пообещал продолжить диалог.

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«Обе стороны не настроены на диалог, не надо «обелять» интеллигенцию, которая, дескать, только «за театр», — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин, комментируя итоги встречи. — На самом деле, Кехман приехал в заранее агрессивную среду, разогретую скандалом с «Тангейзером». К сожалению, он не стал пытаться нейтрализовать конфликт, стал вести себя как типичный «варяг» — дескать, меня тут сам царь поставил, и вы мне, холопы местные, не указ. Это, конечно, раззадорило местную общественность еще больше. Аргументов никто не хочет слушать, ситуация почти тупиковая — общественность и администрация театра продолжат параллельное существование».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 февраля в театральном зале Новосибирской государственной областной научной библиотеки прошли слушания «О текущей ситуации в Новосибирском театре оперы и балета». Они проводились в связи с тем, что многие горожане оказались недовольны ремонтом, проведенным в театре. В ходе ремонта был затронут и интерьер, заменены кресла в зрительном зале. Обеспокоенная общественность попросила власти и надзорные органы проверить законность таких масштабных изменений. Архитекторы Новосибирска также выразили свое недовольство. Они направили открытое письмо мэру города Анатолию Локтю с требованием вернуть прежние авторские решения интерьеров. Позже выяснилось, что по внутренним работам выдавалось разрешение на основании согласованной ранее с министерством культуры документации. По факту же были зафиксированы случаи проведения этих работ вне рамок согласованной документации.

Недавно стало известно, что администрации НОВАТ было предписано к 1 февраля 2016 года представить в управление по госохране ОКН проект работ «по приспособлению объекта культурного наследия к современному использованию». Также к 1 февраля руководству театра и лично Кехману надлежало представить в управление проект работ по возвращению исторического облика фасаду. Исторический облик предстоит вернуть и интерьерам зрительской группы помещений. Работы по восстановлению исторического облика театра должны быть выполнены до сентября 2016 года.

Отметим, здание театра — единственный в Новосибирске объект, по которому в 2014 году персонально был издан приказ министерства культуры России об его охране как объекта культурного наследия федерального значения. Охране подлежат в том числе и интерьеры помещения.