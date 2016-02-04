Минск, 4 февраля, 2016, 19:39 — ИА Регнум. «Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Содружество, способствовать его развитию. Конечно, наступает период времени, когда требуется сделать определенное осмысление, какую-то модернизацию. Но то, что касается его статуса, правосубъектности, основополагающих уставных требований, у нас это сомнению не подвергается», — заявил 4 февраля председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков на встрече с председателем Исполкома СНГ Сергеем Лебедевым.

пресс-служба Совета министров Белоруссии Сергей Лебедев и Андрей Кобяков

«Многие вещи, которые мы считаем как само собой разумеющиеся, существуют только лишь благодаря тому, что есть СНГ. Это касается таких обыденных, но, тем не менее, очень важных вещей, как сотрудничество в области энергетики, транспорта, связи, сферах торговли, экономических отношений», — заявил Кобяков. Он отметил также: «Это очень важная и нужная организация для всех граждан».

Зона свободной торговли СНГ, по словам Кобякова, проявляет свою ценность «лишь тогда, когда начинаются проблемы с ее реализацией». «Хотя это один из важнейших элементов экономической жизни, который способствует в том числе преодолению возникающих тех или иных трудностей. И это в то же время один из стимулов экономического роста», — цитирует Кобякова пресс-служба Совмина РБ.

Лебедев поблагодарил официальный Минск за поддержку деятельности Исполкома СНГ и других органов Содружества, отметив: «Мы эту поддержку и помощь постоянно ощущаем на самом высоком уровне». Он также отметил, что «ось — Россия-Белоруссия» является опорой СНГ и Содружество учитывает позитивные наработки, которые достигаются в Союзном государстве Союзного государства Белоруссии и России.