Москва, 4 февраля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день существует внушительное количество проблем у различных представителей бизнеса. Тот факт, что первое лицо страны встречается с предпринимателями, интересуется их мнением, декларирует заинтересованность государства в поддержании малого и среднего бизнеса на различных площадках — является позитивным сигналом для улучшения положения предпринимателей и оздоровления бизнес-климата в России. Об этом заявил член президиума Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» Павел Огай, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги встречи президента РФ с активом «Клуба лидеров».

soyuz01.com Член президиума Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» Павел Огай

«Хочется упомянуть о проблеме, решение которой привело бы к резкому повышению уровня нашей жизни — государственный надзор за качеством и безопасностью продукции, который сейчас как таковой в России практически отсутствует. Между тем, только пристальный контроль устанавливает единые правила, красные линии качества и безопасности для товаров, за которые бизнесу переходить нельзя, как бы ему не хотелось сэкономить», — сказал Огай.

«Об актуальности проблемы можно судить, например, когда в СМИ появляется информация о том, что президент поручает Генпрокуратуре провести проверки качества топлива на автозаправках, а Роспотребнадзор советует гражданам проверять лицензии и сертификаты у продавцов пиротехники. Каждый житель нашей страны должен иметь право на безопасные и качественные товары и услуги, чтобы этого добиться, нужны изменения именно на уровне государственного управления», — полагает эксперт.

«Проблема настолько актуальна, что без ее решения бизнес-климат улучшить просто невозможно. Никакие льготы не помогут предпринимателям наладить выпуск той или иной продукции, потому что производство фальсификатов всех мастей остается практически безнаказанным», — считает Огай.

«Сейчас много говорят об импортозамещении, призывают развивать отечественное производство, но нужно понимать, что рост импорта сильно связан с недоверием к отечественной продукции. Можно с уверенностью сказать, что если предпринятые государством меры по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе импортозамещения, не будут дополнены государственным контролем за качеством и безопасностью продукции, то и полученный в результате эффект будет резко снижен», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент России Владимир Путин провел встречу с активом всероссийского предпринимательского объединения «Клуб лидеров». В ходе встречи участники обсудили острые проблемы бизнеса, а также ключевое направление деятельности бизнес-сообщества — «контрольные закупки», оценивающие качество предоставления государственных услуг.