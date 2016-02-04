Москва, 4 февраля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. 4 февраля в российский прокат выходит мелодрама «Бруклин» режиссёра Джон Краули, со-автора известного американского сериала «Настоящий детектив». Фильм снят по мотивам романа «Бруклин» ирландского писателя и критика Колма Тойбина.

Цитата из к/ф «Бруклин». реж Джон Краули. 2015. Ирландия, Великобритания, Канада Встреча

Премьера картины состоялась на фестивале национального американского независимого кино «Сандэнс — 2015», где фильм получил высокие оценки кинокритиков, а студия Fox Searchlight Pictures приобрела права на его прокат за рекордную сумму в $9 миллионов.

История жизни и любви Эллис Лэйси, ищущей счастье в Бруклине, но вынужденной вернуться на родину и в конце концов сделать выбор между новой и старой жизнью, покорила сердца многих кинокритиков. Фильм получил высокие оценки на сайте Rotten Tomatoes, где его рейтинг составил 98% на основе 186 рецензий, на Metacritic картине поставили 74 балла из 100.

Изначально на главную роль в фильме была выбрана актриса Руни Мара, исполнительница одной из главных ролей в нашумевшей ЛГБТ-мелодраме «Кэрол», однако в итоге ее заменила 20-летняя Сирша Ронан, известная по ролям в «Искуплении» и «Отеле «Гранд Будапешт».

Ронан родилась в Нью-Йорке, но провела детство в Ирландии, что роднит её с героиней фильма. Как замечала сама актриса, в фильме ей впервые в жизни было необходимо использовать свой ирландский акцент.

Продюсерами картины выступили Финола Дуайер и Аманда Поузи. Главные роли исполнили Сирша Ронан, Эмори Коэн, Донал Глисон и Джим Бродбент.

На кинофестивале «Mill Valley» картина получила Золотой приз зрительских симпатий «Audience Favorite Gold Award». Сегодня «Бруклин» является претендентом на «Оскар» в трёх номинациях, в числе которых главная — «Лучший фильм», а также «Лучшая женская роль» (Сирша Ронан) и «Лучший адаптированный сценарий».

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