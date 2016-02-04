Москва, 4 февраля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал сообщения СМИ про тигра Амура и козла Тимура, назвав травоядного «ходячим антрекотом».

Twitter ‏@Rogozin

«Вот лучше про этот перебинтованный ходячий антрекот пишут. Про козлов у них лучше получается», — написал Рогозин.

Свое сообщение он сопроводил ссылкой на сообщение о том, что укушенный тигром козел Тимур вскоре будет выписан из ветпункта.