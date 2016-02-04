Белград, 4 февраля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. В случае проведения в Сербии референдума по вопросу о вступлении страны в Европейский союз положительный ответ дали бы 48% населения республики, а 28% высказались бы против. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого канцелярией по вопросам евроинтеграции в правительстве Сербии.

serbia.com Флаг Сербии и Евросоюза

Исследование также показало, что 15% сербов проигнорировали бы референдум, а ещё 9% не знали бы, как ответить на вопрос.

Среди респондентов, положительно оценивающих евроинтеграцию страны, 18% назвали в качестве ожидаемых последствий вступления в Евросоюз «улучшение положения дел в стране», 16% — «расширение возможностей для трудоустройства», 15% — «лучшее будущее для молодёжи», 12% — «свободу перемещения в границах Евросоюза».

В ходе опроса респондентам был задан и ряд других вопросов. Так, согласно приведённым данным, 65% населения страны выступает за переговоры с властями отделившего от Сербии края Косово и Метохия, вне зависимости от того, является ли это требованием Брюсселя к Белграду в рамках евроинтеграции.

Уточняется, что опрос был проведён в декабре минувшего года — после того, как Евросоюз официально объявил об открытии переговоров с Белградом. В исследовании приняли участие 1027 респондентов в возрасте старше 18 лет.

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