Москва, 4 февраля, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent существенно выросла, о чём свидетельствуют данные Лондонской биржи на сегодня, 4 февраля.

forexaw.com Нефтяная вышка

Стоимость Brent по состоянию на 7:34 мск $35,30 за баррель. Стоимость WTI $32,61 за баррель.

Цена Brent повысилась более чем на 7,5%. Преодолена отметка в $35. Причина в резком падении курса доллара. Такое падение цен на нефть является самым существенным за последние семь лет, пишет Bloomberg.

Резкое повышение цен нефти произошло накануне, 3 февраля. По состоянию на 1:24 мск Brent стоила $35,51, превысив цену при предыдущим закрытии на 7,8% .

Нефть марки WTI стоила $32,75 за баррель. Рост составил 9,5%.