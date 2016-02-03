Дамаск, 4 февраля, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Гибель российского военного советника в Сирии могла стать результатом артиллерийского обстрела сирийской территории со стороны Турции. Об этом 4 февраля пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в сирийской армии.

ResoluteSupportMedia Солдат ВС Турции

По информации собеседников издания, в последние недели участились нехарактерно точные обстрелы командных пунктов правительственных сил Сирии, ведущих наступление на Севере страны. При этом подчёркивается, что обстрелы начинались сразу же после прибытия в штабы и командные пункты высокопоставленных сирийских военных.

Источники полагают, что обстрелы эти велись артиллерией некой профессиональной армии. «МИД Сирии утверждал, что это — дело рук турецких вооружённых сил. Также, нам рассказали, что во время одного из обстрелов, погиб российский военный. Не уточняя его должность и звание и дату гибели», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, о гибели российского военного советника в Сирии Минобороны России проинформировало 3 февраля. Сообщалось, что офицер получил смертельное ранение 1 февраля во время миномётного обстрела одного из сирийских гарнизонов боевиками террористической группировки «Исламское государство». В гарнизоне на тот момент базировалось подразделение сирийской армии.

По сообщению Минобороны, российский советник помогал сирийским военнослужащим осваивать новое вооружение. Погибший офицер был посмертно представлен к государственной награде.