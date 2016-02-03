Луганск, 4 февраля, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Министерство информации, печати и массовых коммуникаций ЛНР распорядилось заблокировать на территории республики более сотни интернет-сайтов СМИ, пишущих на русском, украинском и английском языках. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Света министров ЛНР.

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В соответствии с приказом, провайдерам предписано заблокировать доступ к 113 интернет-ресурсам, среди которых сайты BBC, «Радио Свободы», а также украинские версии Forbes, «Интерфакс», «Комсомольская правда» и другие сетевые издания.

В документе отмечается, что решение о блокировке интернет-ресурсов принято «в целях обеспечения защиты национальной безопасности» на основании законов ЛНР «О СМИ» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Приказ ведомства датирован 18 декабря, зарегистрирован Минюсте ЛНР 30 декабря и вступил в силу по истечении десяти дней с момента опубликования.