Москва, 3 февраля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. До старта в России Кубка Конфедераций FIFA 2017 года осталось ровно 500 дней. В связи с этой датой 3 февраля в демонстрационном зале ГУМа прошла торжественная церемония, в ходе которой представили концепцию Кубка и эмблему турнира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM 500 дней до старта турнира Кубка конфедераций-2017

Отметим, что Кубок Конфедераций часто рассматривают как своеобразную «репетицию» перед Чемпионатом мира по футболу FIFA, поэтому мероприятию традиционно уделяется повышенное внимание. В России турнир пройдет с 17 июля по 2 июля 2017 года. Матчи Кубка примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Эмблемой Кубка 2017 года выбрано стилизованное изображение жар-птицы. Как на торжественной церемонии заявил министр спорта России Виталий Мутко, на сегодняшний день уже практически известны названия стран-участниц: Россия, Германия, Австралия, Мексика и Чили. Остальные трое участников определят в финале матча соответствующей конфедерации.

«Это крупный турнир, который представлен самыми лучшими странами, в котором победить очень почетно. Он будет проходить в 4 городах: Москва, Сочи, СПБ, Казань. Мы предполагаем, что все эти города будут уже готовы и стадионы будут готовы. Мы приглашаем всех болельщиков, не только России, но и мира на этот турнир. Мы рассчитываем, что сборная России успешно выступит на этом турнире», — подчеркнул Мутко.

Как, в свою очередь, заявил присутствующий на мероприятии мэр Москвы Сергей Собянин, работы на реконструируемом сейчас стадионе Лужники закончат раньше намеченного срока, и он будет полностью готов к предстоящим соревнованиям.

«Можно сказать, что Москва — один из самых спортивных городов мира, здесь больше всего проводится крупнейших мировых спортивных мероприятий, не так давно проходил Чемпионат по легкой атлетике, будет в этом году проходить Чемпионат мира по хоккею. Москва всегда готова принять самые крупные спортивные мероприятия. Что касается футбола, я уверен, что Москва в ближайшие годы станет самой крупной футбольной столицей мира. Помимо прекрасного стадиона Локомотив, построен прекрасный, мирового уровня стадион Спартак, достраивается стадион ЦСКА, полным ходом идет строительство стадиона Динамо, и, как я уже сказал, будет реконструирован на высшем уровне стадион Лужники. Так что Москва будет готова полностью для проведения кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу», — отметил мэр.

По словам главы оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, продажа билетов на кубок традиционно откроется после жеребьевки. «Мы рассчитываем начало продаж на конец декабря, про стоимость, к сожалению, пока сказать ничего не могу — это прерогатива организаторов турнира, ФИФА. Пока мы смогли обеспечить появление четвертой категории билетов, которая будет распространяться только среди граждан России, будет иметь дисконт, разумные цены. Тоже самое будет сделано на чемпионат мира. То есть для наших болельщиков мы сможем обеспечить разумный подход со стороны ФИФА. Будет упрощен въезд в Россию, у нас будет действовать гарантии, которые предоставила РФ о безвизовом въезде. Мы обеспечим шатры между аэропортами всех городов и остальными объектами кубка федерации: стадионами и центром города. У нас будет возможность обеспечить дополнительные рейсы и увеличить посадочные места в воздушных судах, которые будут перевозить болельщиков. Если говорить о гостиницах, в ближайшее время будет принято постановление правительства РФ о контроле за предельными ценами в гостинице, чтобы избежать нежелательного роста цен», — пояснил он.