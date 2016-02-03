Москва, 3 февраля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Кремль не комментирует информацию о том, что замглавы Минобороны РФ и и.о. губернатора Тульской области Алексей Дюмин руководил спецоперацией по эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию в феврале 2014 года. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из д/ф «Крым. Путь на Родину». реж Сергей Краус. 2015. Россия Янукович Крым Путь народину.jpg

«Нет, не известно об этом», — сказал Песков.

По его словам, такие операции выполняются специальными силами, и в данном случае «мы не располагаем информацией об их кадровом составе»: «Поэтому здесь мне нечего сказать».

Ранее российские СМИ сообщили, что замглавы Минобороны РФ, генерал-лейтенант Алексей Дюмин, назначенный 2 февраля и.о. губернатора Тульской области, в феврале 2014 года руководил операцией по эвакуации с Украины президента Виктора Януковича.

По данным журналистов, операцию по эвакуации президента Украины разработал и провел Дюмин. Задачу спецслужбам вывести Януковича в Россию президент РФ Владимир Путин поставил лично, о чём он рассказал в фильме «Крым. Путь на Родину».