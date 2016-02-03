Ереван, 3 февраля, 2016, 11:27 — ИА Регнум. После проведения удачного референдума по изменениям в Конституцию и новогодних праздников в Армении начался процесс переформатирования политического поля. Пока что речь идет о более тесном сотрудничестве с правящей Республиканской партией Армении поддержавшей ее на референдуме АРФ «Дашнакцутюн».

Photolure Парламент Армении.

Активный процесс обсуждений и переговоров двух партий относительно нового формата сотрудничества обернулся на днях казусом. Руководитель парламентской фракции АРФД Армен Рустамян относительно вероятного сценария по созданию коалиции с РПА заметил, что власти страны дискредитированы: «Мы видим, что власти дискредитированы, и не считаем, что если дискредитирована, пусть так и остается дискредитированной. Но эта дискредитированная сила нами руководит, оказывает реальное влияние на ситуацию. Мы намерены сотрудничать для изменения качества власти, изменения подходов, политики, для изменения ситуации в стране», — сказал Рустамян. Он также согласен заплатить ценой потери рейтинга «Дашнакцутюн» за повышение авторитета власти.

Республиканцы отреагировали на слова Рустамяна сдержанно, поскольку иначе пришлось бы закрыть возможности сотрудничества с «Дашнакцутюн». Руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян заочно попросил Рустамяна дать разъяснения по поводу сказанного и добавил: «Мы нуждаемся в сотрудничестве в контексте того, чтобы правильнее проводить политический вектор по развитию страны. Я бы посоветовал нашим коллегам из АРФД сдерживать эмоции, мы ведем более серьезные переговоры и хотим урегулировать более серьезную проблему, мы не ставим на чашу весов вопрос того, чей авторитет выше».

На это Армен Рустамян, не отказываясь от своих слов, все же смазал ситуацию с заочной полемикой, посчитав, что его слова трактуются вне контекста.

В любом случае очевидно, что в РПА планируют уступить ряд руководящих постов (благо у них таковых много — практически монополия на все властные посты). Муссируются варианты уступки должностей двух министерских портфелей и двух губернаторских постов. Среди последних называются должности глав Ширакской и Арагацотнской областей. В числе министерств речь идет о разделении министерства по чрезвычайным ситуациям и территориального управления с передачей последнего блока полномочий АРФД в виде нового министерства. Муссируются также названия министерств экономики и труда и социальных вопросов.

К какому итогу приведут переговоры представителя Бюро АРФД Гранта Маркаряна и президента Армении Сержа Саргсяна, станет ясно в течение недели.

Из 131 депутатского мандата 70 — у РПА, у «Дашнакцутюн» — 5 мест в парламенте.