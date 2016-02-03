Москва, 3 февраля, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Саморегулированию (СРО) в концертной деятельности быть — таким образом власти намерены защитить и артистов, и зрителей, заявил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). Популярные артисты выступили категорически против законопроекта о СРО в сфере организации зрелищно-развлекательных мероприятий в РФ — Алла Пугачева, Максим Галкин, Григорий Лепс, Александр Градский на «круглом столе» в Госдуме выразили негодование инициативой депутатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, комментируя ход работы над скандальным законопроектом, Гаврилов подчеркнул, что появление инициативы напрямую связано с необходимостью решения ряда проблем, законодательное регулирование которых либо полностью отсутствует, либо подлежит серьезному уточнению. «Как пример скажу, что каждый день в нашей стране организуется более 1 тыс. зрелищно-развлекательных мероприятий, в то же время только за первые полгода 2015 года более 2 тыс. (по экспертным оценкам) концертных мероприятий были отменены. В результате этого страдает наше население, наши сограждане, наши зрители. То есть это обозначает присутствие основного признака необходимости введения специального регулирования — наличие публичного интереса и риск его нарушения», — пояснил он.

Бартоломеус ван дер Хельст. Музыканты (фрагмент). 1662

«Двойники» и права

Гаврилов указал на то, что сейчас «серьезно страдают артисты, исполнители, авторы, поэты, композиторы, которых мы всегда поддерживали и защищали». «С одной стороны — появление фирм-двойников наносит репутационный ущерб реальным артистам, когда гастролеры-двойники путешествуют по стране с концертами. А с другой стороны — это реальный ущерб авторским правам артистов и композиторов», — говорит депутат. «Серьезно страдают и концертные площадки, потому что часто они несут убытки из-за сорванных концертов и вынуждены своими средствами хотя бы частично компенсировать потери денег наших сограждан из-за сорванных концертов», — отмечает депутат.

«Соответственно это резко снижает интерес к самим мероприятиям и ставит на грань банкротства многие наши концертные залы и дома культуры», — рассуждает парламентарий.

Приведенные выше примеры позволяют сделать вывод, что осуществление деятельности по организации зрелищно-развлекательных мероприятий сопряжено с риском нанесения ущерба неограниченному кругу лиц, что в свою очередь свидетельствует о необходимости выработки решения, исходя из существующей практики регулирования.

Цензура?

«Возможно резкое усиление роли государства — с точки зрения лицензирования видов деятельности и контроля», — заявил Гаврилов, комментируя законопроект. При этом, по его мнению, «это не совсем эффективный путь, и нужно идти более современными методами, использовать современные рыночные механизмы, которые приняты и отработаны в других отраслях экономики и в ряде зарубежных стран, где институт саморегулирования является достаточно эффективным». Регулирование осуществляется через союзы и ассоциации, которые регулируют правила игры на рынке, говорит он, это важно в том числе ввиду того, что государство делегирует свои полномочия по регулированию деятельности самим участникам рынка, которые в свою очередь должны разработать правила и стандарты профессиональной деятельности для участников рынка.

Правила игры

По замыслу авторов законопроекта, новеллы должны позволить организаторам концертной деятельности самостоятельно выработать стандарты, правила поведения, а также сформировать механизм компенсационного фонда, который играет роль квалифицирующего признака на соответствие федеральному законодательству о саморегулируемых организациях, утрата которого означает потерю правоспособности всех членов такой организации. «Особо следует отметить, что применение подобных механизмов регулирования позволяет сформировать условия для легализации и развития условно новой профессии, а также выдавливанию с рынка недобросовестных участников», — утверждает Гаврилов. «Компенсация потерь должна проходить через инструмент страхования рисков за срыв концертов и неполучения оплаченной услуги зрителями, так и за безопасность предоставленных услуг населению, во избежание повторения трагедии, которая была с «Хромой лошадью», — указал он.

Решение корпоративных задач

«Наш проект никак не относится и не регулирует работу непосредственных творцов и исполнителей: певцов, композиторов, творческих коллективов. Более того, он не должен регулировать деятельность цирков, театров и филармоний (финансируемых из бюджета), деятельность самих артистов, которые часто самостоятельно организуют свою деятельность, не относится и к небольшим частным концертам и корпоративам и так далее», — заверил Гаврилов.

«Мы хотели бы решить ряд корпоративных задач, когда закон будет готовиться ко второму чтению», — сказал он, отметив, что к ним относится регулирование деятельности исключительно организаторов, а не певцов-исполнителей и администраторов концертных площадок. «Не стоит смешивать в одной саморегулируемой организации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Закон не должен распространяться на тех, кто разово проводит такие мероприятия или достаточно редко», — считает парламентарий.

Переходный период

«Учитывая озабоченность уважаемых наших авторов, бардов, исполнителей, предусмотреть срок определенного переходного периода для адаптации к закону и, возможно, предложить всем желающим институт добровольного саморегулирования», — считает Гаврилов. «У нас так во многих сферах бизнеса. Все, кто хочет, тот участвует, кто не хочет — не участвует», — говорит он.

Саморегулирование предполагает формирование первоначальных взносов и издержек. «В нашем первоначальном варианте этот взнос предполагался 3 тыс. рублей — это на порядок ниже, чем у арбитражных управляющих и у оценщиков, хотя риски, которые несет организатор концертов, неизмеримо выше», — заявил глава комитета Госдумы.

Альтернативный вариант

«Мы надеемся, что комитет по культуре, как профильный комитет Госдумы, непосредственно отвечающий за прохождение законопроекта, сможет крайне профессионально разработать свой вариант закона, который учтет ситуацию на рынке, защитит наших зрителей, защитит профессионалов рынка от всяких махинаций, приведет к усилению защиты авторских прав и снизит количество мошенничеств и срывов концертов, которые в условиях нынешнего кризиса, девальвации рубля и роста цен на оплату гонораров иностранным исполнителям приводит организаторов к финансовым дефолтам», — заявил Гаврилов.