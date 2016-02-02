Эрбиль, Ирак, 3 февраля, 2016, 01:11 — ИА Регнум. Автономному региону Курдистан в составе Ирака следует провести «необязательный референдум о независимости», заявил лидер иракских курдов Масуд Барзани, передает Reuters.

jan Sefti Курды

«Настало время, и ситуация сейчас пригодна для того, чтобы курдское население сделало выбор о своей судьбе путем референдума», — заявил Барзани.

«Референдум не означает провозглашение государственности, но служит тому, чтобы выяснить желания и мнения курдского народа о независимости», — добавил он.

Барзани ранее предлагал провести референдум, но не устанавливал жесткий график для проведения голосования.

«Хаос, созданный на оккупированных ИГИЛ территориях Ирака и Сирии, дал курдам шанс продвинуться в реализации их долгожданной мечты о независимости. Но регион на данный момент борется с экономическим кризисом», — подчеркивает Reuters.